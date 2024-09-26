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«Зенит» оштрафовали за нецензурную брань болельщиков в адрес Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал петербургский «Зенит» за поведение болельщиков во время кубкового матча с казанским «Рубином».

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Поклонники сине-бело-голубых на протяжении всей игры оскорбляли новичка команды Александра Соболева, который перебрался в Петербург из московского «Спартака». Во время матча на трибунах появился надувной дельфин. Это намек на прозвище нападающего, который известен по манере «выпрашивать» пенальти после «нырков» в штрафной.

Следом фанаты начали освистывать футболиста и скандировать кричалки с нецензурной бранью. Все это потянуло на штраф для «Зенита» в размере 30 тыс. рублей. Еще 30 тыс. руб. клуб с берегов Невы заплатит за использованную дымовую шашку на трибунах и другие неправомерные «забавы» болельщиков.

Господин Соболев перешел в «Зенит» в конце августа, заключив трехлетний контракт. За сине-бело-голубых форвард выступает под седьмым номером. Как ранее писал «Ъ-СПб», упомянутый матч с «Рубином» закончился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Форвард тогда сделал голевую передачу.

Андрей Маркелов

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