«Зенит» оштрафовали за нецензурную брань болельщиков в адрес Соболева
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал петербургский «Зенит» за поведение болельщиков во время кубкового матча с казанским «Рубином».
Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
Поклонники сине-бело-голубых на протяжении всей игры оскорбляли новичка команды Александра Соболева, который перебрался в Петербург из московского «Спартака». Во время матча на трибунах появился надувной дельфин. Это намек на прозвище нападающего, который известен по манере «выпрашивать» пенальти после «нырков» в штрафной.
Следом фанаты начали освистывать футболиста и скандировать кричалки с нецензурной бранью. Все это потянуло на штраф для «Зенита» в размере 30 тыс. рублей. Еще 30 тыс. руб. клуб с берегов Невы заплатит за использованную дымовую шашку на трибунах и другие неправомерные «забавы» болельщиков.
Господин Соболев перешел в «Зенит» в конце августа, заключив трехлетний контракт. За сине-бело-голубых форвард выступает под седьмым номером. Как ранее писал «Ъ-СПб», упомянутый матч с «Рубином» закончился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Форвард тогда сделал голевую передачу.