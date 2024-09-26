Заводы «Продимекс» переработали свыше 850 тыс. тонн сахарной свеклы

В хозяйствах ГК «Продимекс» в Воронежской области набирает темп уборка урожая сахарной свеклы. Как сообщили в компании, с начала уборки — 15 августа убрано почти 25% от посевной площади при средней урожайности 318 ц/га и средней дигестии 18,4 %. Хорошие показатели урожайности отмечаются в агропредприятиях, расположенных в Панинском, Воробьёвском, Эртильском и Аннинском районах региона. Вывозка свеклы ведется по запланированному графику, согласно квотам, которые устанавливают сахарные заводы.

Фото: ГК «Продимекс»

7 сахарных заводов ГК «Продимекс», расположенных в Воронежской области, уже переработали свыше 850 тыс. тонн сахарной свеклы.

В этом году одному из старшейших в отрасли — Ольховатскому сахарному комбинату исполнилось 190 лет. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею, генеральный директор УК «Продимекс-сахар», входящей в ГК «Продимекс», Иван Васильчук отметил, что за столь длинную историю завода сменилось не одно поколение специалистов, сложились уже целые династии. Неизменной остается сплоченность коллектива, который эффективно работает, бережно передает опыт новым поколениям специалистов. 62 особо отличившихся работника завода в честь юбилея были отмечены различными наградами. Среди них — диспетчеры и аппаратчики, инженеры и водители, операторы линий производства пищевой продукции и руководители различных отделов.

На предприятии рассчитывают, что коллектив в скором времени пополнится новыми специалистами, УК «Продимекс-сахар в лице ее гендиректора Ивана Васильчука подписала меморандум о намерениях вступить в новый образовательный проект «Прогрессивные инженерные школы» Воронежского государственного университета инженерных технологий.

Фото: ГК «Продимекс»

Документально закреплено партнерство компании «Продимекс» и высшего учебного заведения в сфере практической подготовки специалистов для нужд предприятий компании. Образовательный проект, нацеленный на пополнение агросектора квалифицированными кадрами, стартовал в сентябре.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец

группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях

— свыше 13 тыс. человек.