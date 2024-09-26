Маскирующие накладки для протезов ног разработали в Петербурге

Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создал маскирующие накладки для протезов ног. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Изобретение позволит полностью скрыть протез. По словам руководителя проекта Владислава Качановского, это особенно важно для людей, которые прошли через ампутацию и переживают по этому поводу.

В основе разработки лежат цифровые технологии, которые анализируют характеристики кожи, а также текстуры и формы ноги человека. Эта информация становится основой для создания накладок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за прошедший год количество предложений для людей с ограниченными возможностями увеличилось на 46% — до 19 тысяч вакансий. Чаще всего инвалидов готовы устраивать курьерами, продавцами и логистами.

Андрей Маркелов