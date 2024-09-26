СвЖД в 2024 году высадила 22,5 тысяч деревьев и кустарников

В сентябре 2024 года сотрудники Свердловской железной дороги в рамках экологической акции «Сохраним лес» высадили 3,3 тыс. саженцев сосны и ели в Сургутском и Тюменском регионах. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, всего в текущем году в границах присутствия магистрали было высажено 22,5 тыс. деревьев и кустарников. Работы продолжатся весной 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

По данным СвЖД, работники магистрали следят за санитарным и экологическим состоянием полосы отвода, обеспечивают пожарную безопасность, высаживают защитные лесные насаждения. «В рамках программы по восстановлению лесов СвЖД сотрудничает с лесхозами, которые определяют участки для посадки, готовят почву и посадочный материал»,— сказано в сообщении.

Кроме того, во время субботников железнодорожники проводят озеленение и благоустройство территорий предприятий СвЖД, ближайших парков и скверов.

Полина Хабарова