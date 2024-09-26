Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку задержали в Петербурге

Сотрудники угрозыска регионального Главка задержали иностранку на улице Ленина, 21 в Тосно Ленинградской области, которая находилась в межгосударственном розыске за торговлю людьми. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В сообщении говорится, что 41-летнюю гражданку одного из государств Юго-Восточной Европы, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, задержали 25 сентября около двух часов ночи.

В полиции уточнили, что обвиняемая в период с июля 2006 по 2007 годы находилась в составе группы лиц на территории своего государства, с которыми по предварительному сговору осуществляла вербовку и перевозку авиатранспортом в Стамбул девушек для насильственного побуждения занятием проституцией.

Иностранку доставили в отдел полиции Тосненского района, на данный момент ей избрали меру пресечения — заключение под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сеть хостелов в Петербурге использовали для массовой регистрации иностранцев.

Варвара Рудич