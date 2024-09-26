Суд отобрал у жителя Ленобласти медведицу из-за неудовлетворительного содержания

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил лишить Александра Цирулина права собственности на медведицу, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск к мужчине подал Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор. Бурый медведь Маша жила в клетке шесть на шесть метров, которая находилась в ветхом состоянии.

Во время проверки специалисты выяснили, что Александр Цирулин более полугода не посещал участок во Всеволожском районе. Жизнь хищника за свой счет поддерживал собственник соседнего участка.

«Суд прекратил право собственности Цирулина на Машу и передал медведя в собственность РФ»,— гласит решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили ужесточить наказание за ненадлежащее содержание зверей.

Татьяна Титаева