Разведка Южной Кореи: у КНДР есть материал для десятков ядерных боеголовок

Депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Квон заявил, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, что у КНДР есть достаточно плутония и урана для производства десятков ядерных боеголовок.

Депутат также сообщил, что, по мнению НРС, есть вероятность, что Северная Корея проведет седьмые испытания своего ядерного оружия после президентских выборов в США в ноябре. По словам господина Ли, на это может указывать тот факт, что в начале сентября северокорейские СМИ опубликовали фотографии посещения лидером КНДР Ким Чон Ыном Института ядерного оружия. На фото в том числе есть центрифуги для обогащения урана,— это может быть сигналом для Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения Института ядерного оружия

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения Института ядерного оружия

Фото: KCNA / Reuters

В июле Федерация американских ученых опубликовала доклад, из которого следует, что КНДР может произвести до 90 ядерных боеголовок, но пока, скорее всего, создала около 50. В июне доклад с оценкой ядерного арсенала девяти стран, в том числе и Северной Кореи, опубликовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Из отчета следует, что у России 5580 ядерных боеголовок, у США — 5044, у Китая — 500, у Франции — 290, у Великобритании — 225, у Индии — 172, у Пакистана — 170, у Израиля — 90, а у КНДР — 50.

О планах КНДР и дальше наращивать ядерные силы — в материале «Ъ» «У кого круче ядра».

Яна Рождественская