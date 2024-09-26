Разведка Южной Кореи: у КНДР есть материал для десятков ядерных боеголовок
Депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Квон заявил, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, что у КНДР есть достаточно плутония и урана для производства десятков ядерных боеголовок.
Депутат также сообщил, что, по мнению НРС, есть вероятность, что Северная Корея проведет седьмые испытания своего ядерного оружия после президентских выборов в США в ноябре. По словам господина Ли, на это может указывать тот факт, что в начале сентября северокорейские СМИ опубликовали фотографии посещения лидером КНДР Ким Чон Ыном Института ядерного оружия. На фото в том числе есть центрифуги для обогащения урана,— это может быть сигналом для Вашингтона.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения Института ядерного оружия
Фото: KCNA / Reuters
В июле Федерация американских ученых опубликовала доклад, из которого следует, что КНДР может произвести до 90 ядерных боеголовок, но пока, скорее всего, создала около 50. В июне доклад с оценкой ядерного арсенала девяти стран, в том числе и Северной Кореи, опубликовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Из отчета следует, что у России 5580 ядерных боеголовок, у США — 5044, у Китая — 500, у Франции — 290, у Великобритании — 225, у Индии — 172, у Пакистана — 170, у Израиля — 90, а у КНДР — 50.
О планах КНДР и дальше наращивать ядерные силы — в материале «Ъ» «У кого круче ядра».