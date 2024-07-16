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Коммерсантъ FM
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Федерация американских ученых: КНДР может произвести до 90 ядерных боеголовок

Федерация американских ученых (The Federation of American Scientists) опубликовала большое исследование — «Ядерный блокнот», посвященное ядерному арсеналу КНДР. В исследовании, над которым работали известные эксперты FAS Ганс Кристенсен и Мэтт Корда, утверждается, что Пхеньян накопил достаточно расщепляющегося материала для создания 90 ядерных боеголовок, но, скорее всего, пока создал лишь около пятидесяти.

«Северная Корея продолжает модернизировать и наращивать свой арсенал ядерного оружия. По нашей осторожной оценке, она, возможно, произвела достаточно расщепляющегося материала для создания примерно 90 ядерных боеголовок, но, скорее всего, собрала меньше — для 50 боеголовок. Для доставки боеголовок Северная Корея наращивает и диверсифицирует свои ракетные силы, в частности, недавно были созданы новые твердотопливные стратегические ракеты дальнего радиуса действия, тактические ракеты малой дальности и ракеты морского базирования»,— говорится в исследовании.

В июне этого года доклад с оценкой ядерного арсенала девяти стран, в том числе и Северной Кореи, опубликовал и Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Из отчета следует, что у России 5580 ядерных боеголовок, у США — 5044, у Китая — 500, у Франции — 290, у Великобритании — 225, у Индии — 172, у Пакистана — 170, у Израиля — 90, а у КНДР — 50.

О том, как ядерные державы совершенствуют свои арсеналы и развертывают дополнительные вооружения, читайте в материале «Вооруженческие инициативы».

Карине Сепоян

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