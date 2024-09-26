Путин: Запад перекрывает доступ к платформе и технологиям ТЭКа неугодным странам

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». В своей речи он заявил, что западные страны не справляются с конкуренцией в сфере энергетики, а потому пытаются перекрыть доступ к платформе и технологиям ТЭКа «неугодным странам». Тем не менее, несмотря на все трудности, Россия останется одним из ведущих участников энергетического рынка, добавил господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане, таким образом выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что все эти инструменты используются прежде всего как инструменты недобросовестной конкуренции»,— сказал президент.

По его словам, за последние два с половиной года российские компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов и угля. Он добавил, что на сегодняшний день доля дружественных стран в энергоэкспорте России составляет свыше 90%. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в российском энергетическом экспорте, отметил господин Путин, за прошедший год увеличилась в 1,5 раза и превысила 60%. «В целом на долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России, при этом его физический объем, за исключением природного газа, тоже для специалистов понятно почему, практически сохранился на уровне 2021 года»,— сказал Владимир Путин.

Президент также добавил, что Россия продолжит развивать инфраструктуру по транспортировке сжиженного-природного газа, в том числе и через наращивание мощностей арктических портов и обеспечение проектов необходимыми газовозами.

Подробнее об экспорте газа — в материале «Ъ» «У СПГ выдался горячий август».

Евгений Белоусов