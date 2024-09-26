В ДТП на трассе в Липецкой области погибли три человека, четверо ранены

Управление МВД по Липецкой области сообщило о ДТП, которое произошло на 349-м километре альтернативного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» в Становлянском районе. В ночь на четверг, 26 сентября, там столкнулись две иномарки, что привело к гибели трех человек и ранению еще четырех.

Как следует из сообщения МВД, в результате лобового столкновения в автомобиле Hyundai от полученных травм скончалась водительница и два ее пассажира, в том числе 3-летний ребенок. Находившийся в машине 11-летний подросток госпитализирован. Во втором автомобиле Volkswagen пострадали водитель и две его пассажирки. Причиной столкновения стал выезд на встречную полосу.

Также сегодня утром в Липецке на улице 50 лет НЛМК произошло столкновение автомобилей «Киа» с 18-летним водителем и «Мерседес» с 59-летним мужчиной за рулем. В автоаварии 43-летняя пассажирка второй иномарки получила травму.

Владимир Зоркий