Госдума разрешила продлить срок службы главы СКР после 70 лет

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу в трех чтениях законопроект, наделяющий президента России правом продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета России (СКР) после достижения им 70 лет. Инициативу в Госдуму внес президент Владимир Путин 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно прежним нормам, предельный возраст сотрудников СКР — 65 лет. После достижения этого возраста срок службы сотрудника может быть продлен до достижения им 70 лет по решению руководителя следственного органа. 27 августа главе СКР Александру Бастрыкину исполнился 71 год.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях «совершенствования отдельных положений прохождения службы в Следственном комитете Российской Федерации».

Лусине Баласян