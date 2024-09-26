Минэнерго Ирана предложило связать электросети России с арабскими странами

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать через республику энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии. Тегеран обосновал инициативу охраной окружающей среды и повышением энергетической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В сфере электроэнергии, связав свою энергосеть со странами, с которыми есть сухопутная граница, Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии. В этой связи предлагается связать через Иран энергосеть России и Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии»,— заявил Аббас Алиабади на встрече министров энергетики БРИКС (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Алиабади, тем самым Иран поможет снизить инвестиции в энергетический сектор и «оказать существенную помощь окружающей среде на региональном уровне». Он добавил, что власти готовы сотрудничать со всеми странами БРИКС в энергетической сфере. «Исламская республика также планирует работать над привлечением инвестиций из существующих в объединении финансовых источников, используя выгодные механизмы»,— сказал министр.

С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ. Аббас Алиабади подчеркнул, что это расширение имеет стратегическое значение, учитывая энергетические ресурсы стран, а также их роль в транзите энергоресурсов.

Как ранее выяснил «Ъ», генерирующие компании «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», ЛУКОЙЛ и «Технопромэкспорт» предложили правительству проекты мощностью свыше 2 ГВт для покрытия энергодефицита на юге РФ. Сооружение генерации в заявленных объемах эксперты сейчас оценивают в 309–350 млрд руб.

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