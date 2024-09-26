День рождения Бабы Яги отметят в Сочи Парке

Главный фестиваль осени пройдет в первом тематическом парке развлечений с 12 октября по 10 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сочи-Парк Фото: Пресс-служба Сочи-Парк

День рождения Бабы Яги — одно из главных событий в ежегодном календаре мероприятий Сочи Парка. Отмечать его начали в 2015 году — тогда праздник в честь сказочной старушки занимал всего несколько дней, а теперь это масштабный фестиваль для всей семьи с разнообразной программой развлечений, который длится целый месяц!

Чтобы поздравить Бабу Ягу с днем рождения, гости специально планируют отпуск на вторую половину октября и летят в Сочи Парк* со всех уголков страны. В прошлом году фестиваль посетили 160 тысяч человек — вдвое больше, чем годом ранее! А его тематическая концепция и насыщенная программа были отмечена Гран-при международной премии Russian Event Awards в номинации «Национальное событие».

В дни осеннего праздника декор парка полностью преображается, появляются фотозоны с тысячами тыкв, кафе и рестораны предлагают тематическое меню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сочи-Парк Фото: Пресс-служба Сочи-Парк

Афиша мероприятий традиционно состоит из двух частей: страшно-веселой дневной программы для семейного отдыха и ужасно интересной вечерней — для любителей пощекотать нервы. Днём проходят веселые игры и квесты, встречи с Бабой Ягой, мастер-классы и конкурс на лучший тематический костюм. После заката — время тайн и мистики, а гвоздь программы — лабиринты страха и финальный Огненный бал.

Большая премьера этого года — интерактивное «Шоу Бабы Яги», в котором именинница попробует себя в качестве режиссера и снимет фильм с гостями парка в главных ролях. Креативная история, уникальный видеоконтент, разножанровая хореография и музыкальное сопровождение, яркие костюмы, тематические декорации, спецэффекты — режиссерский дебют Бабы Яги удастся на славу!

Больше информации, расписание работы парка и афиша мероприятий на сайте sochipark.ru. Детям и взрослым в тематических костюмах — скидка 10% на входной билет.

АО «Сочи Парк», ИНН 2310119472, ОГРН1062310038944, Краснодарский край, ф. т. Сириус, пгт. Сириус, ул Чемпионов, д. 3, офис 230

http://www.sochipark.ru/