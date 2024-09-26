Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о возможном перемирии с «Хезболлой»

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о возможном прекращении огня в Ливане, подчеркнув, что не принимала соответствующее предложение от США и Франции. Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что военные действия против шиитского движения «Хезболла» будут продолжены до полной победы Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху (слева)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / File Photo / Reuters Биньямин Нетаньяху (слева)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / File Photo / Reuters

«С прекращением огня на севере нельзя согласиться. Мы будем противостоять террористической организации "Хезболла" всеми возможными силами до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для жителей севера, позволяющая им вернуться в свои дома»,— написал он в социальной сети Х.

Премьер Израиля в свою очередь распорядился об усилении операций на севере в полном соответствии с представленными ему стратегиями.

Ранее генеральный штаб израильских вооруженных сил обозначил новую наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». С начала прошлой недели израильские ВВС активно наносят удары по позициям «Хезболлы» в различных регионах Ливана. Также зафиксированы точечные авиаудары по Бейруту, в ходе которых были устранены высокопоставленные командиры организации.

25 сентября система ПВО сбила ракету «Хезболлы» на подлете к Тель-Авиву. Никогда ранее ракеты этой ливанской группировки не залетали так далеко на территорию Израиля. В «Хезболле» подчеркнули, что целью удара была штаб-квартира спецслужбы «Моссад».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Хезболла" расширяет ареал покрытия»

Матвей Иващенко