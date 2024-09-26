В ДТП в Липецкой области погибли три человека, еще четыре пострадали
Ночью 26 сентября в Становлянском районе Липецкой области на 349-м километре альтернативного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, еще четверо пострадали.
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
Фото: МВД России по Липецкой области
Как сообщили в региональном управлении МВД России, в половине первого ночи на дороге столкнулись Hyundai под управлением 31-летней женщины и Volkswagen, за рулем которого был 44-летний мужчина.
Водительница Hyundai и два ее пассажира, в том числе трехлетний мальчик, погибли на месте от полученных травм. Находившийся в машине 11-летний подросток госпитализирован. В Volkswagen пострадали водитель и две его пассажирки. Предварительной причиной аварии, по данным МВД, стал выезд на полосу встречного движения.