В ДТП в Липецкой области погибли три человека, еще четыре пострадали

Ночью 26 сентября в Становлянском районе Липецкой области на 349-м километре альтернативного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, еще четверо пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Становлянском районе Липецкой области

Фото: МВД России по Липецкой области ДТП в Становлянском районе Липецкой области

Фото: МВД России по Липецкой области

Как сообщили в региональном управлении МВД России, в половине первого ночи на дороге столкнулись Hyundai под управлением 31-летней женщины и Volkswagen, за рулем которого был 44-летний мужчина.

Водительница Hyundai и два ее пассажира, в том числе трехлетний мальчик, погибли на месте от полученных травм. Находившийся в машине 11-летний подросток госпитализирован. В Volkswagen пострадали водитель и две его пассажирки. Предварительной причиной аварии, по данным МВД, стал выезд на полосу встречного движения.

Сергей Толмачев, Воронеж