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В Кавказском заповеднике начали учет благородного оленя

На территории Кавказского заповедника начали учет благородного оленя. Как отметили в пресс-службе заповедника, копытные в период гона теряют бдительность и страх перед человеком, и подсчитать их число становится проще.

Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

Днем накануне, 25 сентября, на 20 учетных участков отправились сотрудники заповедника и научные волонтеры. В течение нескольких дней они будут обследовать все хребты, склоны и лесные опушки, считать оленей. Закончится учет 2 октября. Последние года учета показали, что в заповеднике водится более 1,5 тыс. особей.

В заповеднике также предупредили, что обычно пугливые и осторожные благородные олени в брачный период могут представлять серьезную угрозу. Особенно внимательными советуют быть туристам, которые посещают маршруты №8, №8а, №9, №12 и частично №30. Отдыхающим категорически запрещено сходить с тропы и нарушать заповедный режим, мешая животным и учетным группам.

«При встрече с оленем на тропе ни в коем случае не пытайтесь согнать оленя с тропы, не приближайтесь к животному, не поворачивайтесь к нему спиной, дождитесь, когда олень сам уйдет»,— рекомендовали туристам.

Вячеслав Рыжков

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