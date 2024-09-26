Туристу из Перми грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт мефедрона в Сочи

В Хостинском районе Сочи сотрудники оперативного наркоконтроля задержали 20-летнего туриста из Пермской области, у которого при личном досмотре обнаружили 25 свертков с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В процессе расследования правоохранители выявили месторасположение двух тайников. Общая масса свертков составила около 30 граммов. Запрещенные вещества турист планировал реализовать на территории Сочи.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ в крупном размере). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Мария Удовик