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Коммерсантъ FM
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FT: Саудовская Аравия готова отказаться от целевых $100 за баррель нефти

Саудовская Аравия готова отказаться от поддержания неофициального целевого показателя цены на нефть $100 за баррель. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Как отмечает издание, это «существенное изменение курса Саудовской Аравии», которое свидетельствует о том, что она «смирилась с общемировым снижением цен на нефть».

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По данным источников FT, с декабря ближневосточная страна собирается наращивать производство нефти, даже если это приведет к снижению цен. Это в числе прочего связано с тем, что страна не хочет терять свою долю рынка.

Ранее Саудовская Аравия стремилась поддерживать цену на нефть, для этого за последние два года она и другие члены ОПЕК+ неоднократно сокращали производство. При этом рост производства в странах, не входящих в ОПЕК+, прежде всего в США, а также слабый спрос в Китае способствовали снижению цен. В начале сентября цена нефти марки Brent на некоторое время опускалась ниже $70 за баррель — самый низкий уровень с 2021 года. В среднем в сентябре цена составляла $73 за баррель.

О прогнозе ОПЕК по рынку нефти читайте в материале «Ъ» «Потребление без предела».

Яна Рождественская

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