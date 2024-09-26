Гладков: на социальное жилье в Белгородской области направлено 8,5 млрд рублей

За последние три года правительство Белгородской области выделило порядка 8,5 млрд руб. на реализацию социальной жилищной программы в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

В правительстве региона уточнили, что 1,8 млрд руб. были направлены на жилье для детей-сирот, 1,2 млрд — для многодетных семей, 959 млн — по программе «Молодая семья», 491,8 млн — для семей с детьми-инвалидами. Также 3,8 млрд руб. выделили на переселение граждан из аварийного жилфонда.

По словам губернатора, в 2025 году все социальные жилищные программы будут продолжены в полном объеме. Так, на жилье для 223 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвели 698,1 млн руб., для 145 молодых семей — 265,4 млн, для 30 семей с детьми-инвалидами — 311 млн, для 30 многодетных семей — 250 млн.

«Надеюсь, что и при формировании бюджета 2025 года нам удастся сохранить эту позицию. Понимаем, насколько важно для этих категорий граждан решение жилищной проблемы»,— сказал Вячеслав Гладков.

Алина Морозова