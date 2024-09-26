В Молдавии заблокировали сайт «РИА Новости» по требованию спецслужб

Сайт «РИА Новости» не открывается из Молдавии, при входе возникает предупреждение об «угрозе безопасности», обратило внимание агентство. Доступ заблокирован со всех операторов. Как пишут молдавские СМИ, сайт агентства и еще шесть ресурсов заблокированы по запросу Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Deschide.MD, помимо ria.ru заблокированы сайты «Независимой газеты», «Крымской газеты», Госсовета Крыма, «РИА Новости Крым», «Крым24», а также молдавского портала Nuacum.eu, созданного противниками евроинтеграции Молдавии. СИБ направила уведомление операторам о блокировке этих ресурсов 25 сентября.

В октябре 2023 года СИБ Молдавии объявила о блокировке 22 российских ресурсов, в числе которых сайты «Первого канала», НТВ, телеканала RT и даже межгосударственной телекомпании «Мир». 30 октября список пополнили еще 14 ресурсов, включая сайты информагентств ТАСС и «Интерфакс», «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца».

Лусине Баласян