В Екатеринбург из Китая стали в четыре раза чаще ввозить новые автомобили

Через Екатеринбургскую таможню ввезли в четыре раза больше автомобилей из Китая. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За восемь месяцев 2024 года сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 58 млн руб. За этот период уральские таможенники оформили почти 2,7 тыс. легковых автомобилей из разных стран. Самыми популярными китайскими марками стали Changan, Chery и Geely. Сумма собранного утилизационного сбора превысила в пять раз показатели прошлого года и составила более 170 млн руб.

«Утилизационный сбор для иномарок повысится с 1 октября 2024 года. Размер индексации для легковых автомобилей будет зависеть от объема двигателя транспортного средства, для грузовых машин — от возраста и массы»,— рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

В период с января по март свердловчане приобрели 8,7 тыс. новых автомобилей, что в два раза превышает показатели первого квартала 2023 года.

Полина Хабарова