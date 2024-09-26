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Неизвестный до смерти забил мужчину в парадной на Невском проспекте

Тело 40-летнего мужчины нашли в парадной дома 119 по Невскому проспекту, сообщает 78.ru со ссылкой на службу «112». Инцидент случился около 13:00 23 сентября.

Экспертиза показала, что неизвестный до смерти избил петербуржца. Смерть наступила от перелома ребер и внутрижелудочкового кровоизлияния. По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает 29-летнего гражданина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Карповке выловили труп 30-летнего бизнесмена из Омской области. Мужчина пропал 11 дней назад.

Андрей Маркелов

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