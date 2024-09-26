Суд признал законными новые правила похорон в Екатеринбурге

В Свердловском областном суде подтвердили законность новых правил организации похорон в Екатеринбурге, а иск истцов, которые пытались добиться их отмены, оставили без удовлетворения, сообщил «Сигнал Урал». Текст с причинами такого решения суд передаст сторонам через 10 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Базовые правила похоронного дела в городе были утверждены гордумой еще в 2007 году, обновленный порядок мэрия утвердила 23 апреля положением «О порядке работы и содержания кладбищ и крематориев на территории Екатеринбурга». Городской прокуратуре не понравилось появившееся понятие «кремационных блоков», в связи с чем опротестовала положение.

Помимо этого, согласно новым правилам, для новой могилы отводится участок земли в 4 кв. м, 0,9 кв. м для урн и 2 кв. м для родственного захоронения, при этом глубина могилы должна составлять не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба, а расстояние между соседними могилами должно составлять не менее 0,5 м. Сами кладбища должны быть оборудованы мусорками, так же там возможно поставить туалеты и скамейки на аллеях. Кроме того, на кладбищах запрещено кататься на электросамокатах.

Напомним, в июне екатеринбургские депутаты отклонили протест прокуратуры на принятие положения о порядке содержания кладбищ и крематориев. Один из ключевых вопросов, с которым не согласились представители прокуратуры — разведение понятий кремационный блок и крематорий. В утвержденном гордумой положении это два разных понятия. По мнению прокуратуры, кремационный блок является подвидом крематория. Согласно документу, в крематориях происходит кремация с последующим захоронением, а в кремационных блоках идет только сожжение. Положение, принятой гордумой, допускает размещение блока в частной собственности. Истцы опасаются, что с принятием данного документа в городе могут появиться частные крематории.

На предварительном заседании по рассмотрению административного иска Светлана Гавриловская заявила, что, по мнению истцов, у городской думы «нет полномочий», чтобы принимать решения о порядке работы кладбищ и крематориев.

Ирина Пичурина