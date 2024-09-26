Сочинца привлекли к ответственности за использование полицейских мигалок

В Адлерском районе 22-летнего жителя Сочи задержали за использование автомобиля с установленными световыми приборами, имитирующими полицейские огни. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

В отношении нарушителя сотрудники отдела технического надзора УВД по Сочи составили два административных протокола. Первое нарушение связано с установкой несанкционированных световых приборов на транспортное средство, что нарушает требования безопасности. Второй протокол — с управлением автомобилем, оборудованным ксеноновыми или красными фарами, что также противоречит действующим правилам.

Теперь молодому человеку грозит лишение права управлять транспортным средством. Для нарушителя наказание может продлиться до 12 месяцев.

Мария Удовик