Сочинца привлекли к ответственности за использование полицейских мигалок
В Адлерском районе 22-летнего жителя Сочи задержали за использование автомобиля с установленными световыми приборами, имитирующими полицейские огни. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.
Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи
В отношении нарушителя сотрудники отдела технического надзора УВД по Сочи составили два административных протокола. Первое нарушение связано с установкой несанкционированных световых приборов на транспортное средство, что нарушает требования безопасности. Второй протокол — с управлением автомобилем, оборудованным ксеноновыми или красными фарами, что также противоречит действующим правилам.
Теперь молодому человеку грозит лишение права управлять транспортным средством. Для нарушителя наказание может продлиться до 12 месяцев.