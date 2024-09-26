«Теперь ход Джо Байдена»

26 сентября Джо Байден примет Владимира Зеленского. Президент Украины заявил, что ждет от встречи больших результатов. Самый острый вопрос — разрешение наносить удары западным оружием вглубь российской территории. Белый дом не исключил, что тема будет обсуждаться. Президент России Владимир Путин 25 сентября объявил об изменении ядерной доктрины страны. А еще раньше СМИ сообщили о том, что Москва якобы готова передать новейшие противокорабельные ракеты йеменским хуситам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет больших сенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Интрига закручивается, ставки повышаются, международная напряженность возрастает: Владимир Зеленский в рамках недели высокого уровня в Организации Объединенных Наций презентовал свой «план победы». Вернее, обрисовал его в общих чертах без особой конкретики. Смысл в том, что Россию нужно принуждать к миру. Мир в обмен на территории или заморозка конфликта на определенных рубежах, как предлагают, в частности, Бразилия и Китай — это не выход. Ключ к завершению противостояния — только украинская формула. Собираем большой саммит, приглашаем Россию, заключаем общее соглашение. Но чтобы все это осуществить, нужны не слова, а действия.

Какие именно? В первую очередь то самое разрешение наносить удары западным оружием вглубь российской территории. Сегодня это видится ключевым решением. Так, собственно, и есть, как было сказано выше, Зеленский представляет не мирный план, а «план победы».

Белый дом сообщил, что ракетный вопрос будет обсуждаться на предстоящей личной встрече президентов Украины и США. Вот она, развязка. Но это впереди, а пока возникает тревожная неопределенность. Америка не говорит ни да ни нет. А, может быть, запрет уже снят? Как бы то ни было, из Москвы следует ответ как раз ко времени.

В российской столице вечер, но зато в Нью-Йорке политическая жизнь кипит. Общим смысл такой: у нас есть глобальное оружие сдерживания, и мы вполне можем его применить при создании соответствующих условий. Официально это называется «внесение изменений и уточнений в ядерную доктрину РФ». А еще раньше западные СМИ сообщили тревожную весть: якобы Россия через Иран готова передать йеменским хуситам современные противокорабельные ракеты, и тогда торговым судам и военным кораблям западного мира придется несладко.

Теперь ход Джо Байдена. Гадать мы, естественно, не будем. Однако не дать разрешение, значит, скажем мягко, уступить, испугаться. При этом данная тема может и вовсе не обсуждаться. По крайней мере, публично. А Америка объявит о своей бесконечной поддержке Киева и радужных перспективах украинского государства.

Тем не менее вполне можно предположить, какой сценарий является правильным с точки зрения Кремля. Максимум — это выход на прямые переговоры с Вашингтоном, дабы спасти мир, который оказался на грани катастрофы по причине неконструктивного поведения бывших западных партнеров, чтобы все могли бы перевести дух и расчертить раз и навсегда красные линии.

Минимум — это план украинского урегулирования, исходя из конкретных предложений или условий. Кажется, что ни того ни другого не случится. Проблема в том, что возникла новая реальность, в которой повышение ставок и градуса напряженности становится привычным. И это отнюдь не положительный момент.

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