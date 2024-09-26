«Земские программы» по поручению Путина продлены до 2030 года

Правительство по поручению президента России Владимира Путина продлило программы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» до 2030 года. Они должны были действовать до 2025 года. Господину Путину направили соответствующий доклад, сообщили ТАСС в правительстве.

Владимир Путин поручил продлить «Земские программы» в феврале, после поездки на Чукотку и в Хабаровской край. Тогда же президент сообщал, что с 2025 года будет запущена программа «Земский работник культуры», чтобы привлечь специалистов из это области в малые города.

По национальным программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» уехавшим в сельскую местность специалистам положена компенсационная выплата при условии, что они отработают на этом месте не менее пяти лет. Для педагогов и врачей, переезжающих работать в села и поселки Дальнего Востока, единовременные выплаты увеличены до 2 млн руб.

О распределении бюджетных средств в здравоохранении читайте в колонке «Деньги государственной важности».

Лусине Баласян