Льготная ипотека привела к дисбалансу на рынке недвижимости Свердловской области

На рынке первичной недвижимости Свердловской области наблюдается дисбаланс в виде существенного превышения уровня цен к уровню цен на вторичном рынке. Это было вызвано программой льготной ипотеки, действовавшей до 1 июля, следует из отчета Счетной палаты РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее данным, в некоторых регионах цены на новое жилье завышены на 30-60%. Помимо Свердловской области, такая ситуация наблюдается в Астраханской, Пензенской, Московской, Магаданской, Челябинской, Орловской, Ленинградской и Кировской областях, в Карелии и Забайкальском крае.

Во II квартале 2022 года получили распространение так называемые программы «льготной ипотеки от застройщика». В их рамках банк давал заемщику ипотечный кредит по экстремально низкой ставке — вплоть до 0,01 % годовых, а цена квартиры оказывалась выше на 20-30% — эта разница частично выплачивалась застройщиком банку в качестве компенсации. При этом такие программы комбинировались с госпрограммами льготной ипотеки, что исказило ситуацию на рынке недвижимости. «Возможность получения льготного ипотечного кредита повысила спрос населения на жилье на фоне отсутствия возможности оперативно нарастить объемы строительства нового жилья, и, как следствие, выросли цены на жилье, в первую очередь на первичном рынке»,— сказано в отчете.

Ипотечный портфель жителей Свердловской области в июле составил 624 млрд руб., что на 0,4% ниже показателей июня, задолженность по ипотечным кредитам снизилась на 0,1% до 1,11 трлн руб. На снижение выдач ипотечных кредитов, как и в целом по России, повлияли завершение программы «Льготной ипотеки» и внесение изменений в «Семейную ипотеку».

Ирина Пичурина