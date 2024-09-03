В июле ипотечный портфель свердловчан сократился за месяц на 0,4% до 624 млрд

Ипотечный портфель жителей Свердловской области в июле составил 624 млрд руб., что на 0,4% ниже показателей июня. Задолженность по ипотечным кредитам снизилась на 0,1% до 1,11 трлн руб., сообщили в Уральском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ипотечный портфель жителей Свердловской области в июле составил 624 млрд руб., что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Ипотечный портфель жителей Свердловской области в июле составил 624 млрд руб., что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе регионального ЦБ, на снижение выдач ипотечных кредитов, как и в целом по России, повлияли завершение программы «Льготной ипотеки» и внесение изменений в «Семейную ипотеку».

Рост портфеля потребительских кредитов замедлился (с +1,6% в мае-июне до +0,3% в июле) из-за удорожания кредитов и сокращения банками объема предложения. Так, на 1 августа 2024 года задолженность свердловчан по потребительским кредитам составила 489 млрд руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил в июне 170,9 тыс. руб., что на 3,1% меньше, чем в мае (176,4 тыс. руб.).

Анастасия Таначева