Петербург побил очередной температурный рекорд

Воздух в Петербурге к трем часам дня 25 сентября прогрелся до +23,3 градуса, это новый температурный рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, это уже седьмой рекорд за месяц.

На этот раз был побит температурный рекорд, державшийся в городе на Неве с 1925 года. Тогда столбики термометров показали +22,6 градуса. Вероятно, что последующие дни останутся без рекордов. В Петербурге грядет небольшое похолодание, под конец недели придут дожди.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что текущий сентябрь в Петербурге может стать самым теплым за всю историю погодных наблюдений. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2023 году.

Андрей Маркелов