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Умер фигурант дела экс-главы МУГИСО Александр Кан

Один из фигурантов уголовного дела экс-главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, предприниматель Александр Кан, скончался в возрасте более 80 лет, сообщил портал 66.ru со ссылкой на источник.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным 66.ru, он якобы влился в состав «организации» как глава крестьянского фермерского хозяйства, от лица которого участвовал на льготных условиях в аукционах распорядительной дирекции МУГИСО. Таким образом группировке без аукциона удалось выкупить земельный участок в промзоне на улице Черняховского в Екатеринбурге, а имущество на этом участке позже вошло в уставной капитал группы «Кан». Потом группа вошла в состав учредителей компании «Белый лотос», которая проводила ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры XIX века «Дом Крылова» на улице Тургенева — двухэтажный особняк перестроили в 10-этажный бизнес-центр «Тургенев». Действия в отношении «Дома Крылова» следователи квалифицировали в качестве трех преступных эпизодов — о мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и повреждении объекта культурного наследия. В 2020 году ЗАО «Кан» распалось.

Кроме того, Александр Кан являлся отцом другом детства Алексея Пьянкова Станислава.

Ранее портал сообщал, что мать Алексея Пьянкова — Татьяна Пьянкова была в числе руководителей компании-заказчика строительства бизнес-центра «Тургенев». Позднее единственным владельцем компании стала группа «Кан».

Уголовное дело о взяточничестве в отношении руководства МУГИСО было возбуждено в 2016 году. Алексею Пьянкову было предъявлено обвинение. По версии следствия, с июня 2012 года по сентябрь 2013 года он создал для получения «материального обогащения» организованную группу из сотрудников министерства и своих знакомых. В частности, по материалам дела, бывший министр получил взятки за сделку с офисным центром возле Центрального стадиона в Екатеринбурге. По подсчетам следствия, в общей сложности за незаконные сделки участники группировки получили 22 млн руб.

В ноябре 2022 года Алексей Пьянков был мобилизован для участия в специальной военной операции (СВО), однако в июле 2024 года Верховный суд России рассмотрел представление заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева и признал незаконным решение свердловской призывной комиссии о мобилизации экс-министра — было необходимо завершить расследование уголовного дела.

Ирина Пичурина

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