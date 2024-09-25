В Академическом районе Екатеринбурга построят детсад на 200 мест

На ул. Амундсена – Краснолесья – Михеева в Академическом районе Екатеринбурга построят детский сад на 200 мест. Об этом сообщил в своем telegram-канале начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проектная документация

Фото: Telegram-канал начальника департамента архитектуры Екатеринбурга Руслана Габдрахманова Проектная документация

Фото: Telegram-канал начальника департамента архитектуры Екатеринбурга Руслана Габдрахманова

«Архитектурная мастерская INGENIUM предложила за основу взять идею времен года. На фасаде можно увидеть осень, зиму, весну и лето. Объект будет иметь пластичную форму за счет сглаженных углов и переливов оттенков»,— рассказал он.

Детсад займет площадь 7 тыс. кв. м.. Объект будет состоять из четырех блоков. Здесь создадут игровые площадки, спортивные зоны и кабинеты для развивающих занятий.

Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга построят еще одну школу на 1125 мест в границах улиц Владимира Букина и Профессора Матвеева. Проект планируется реализовать к 2030 году.

Виталий Красиков