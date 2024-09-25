Китайские МБР

C конца 1970-х годов Китай имел на вооружении баллистические ракеты DF-4. Эта двухступенчатая жидкостная ракета могла забросить боеголовку мощностью 3 Мт на расстояние до 5,5 тыс. км.

Испытания первой китайской полноценной межконтинентальной (дальностью до 12 тыс. км) ракеты DF-5 начались в мае 1980 года. Модификация DF-5A принята на вооружение в 1981 году и имеет боезаряд мощностью до 5 Мт. Версия DF-5B заступила на боевое дежурство в 2015 году, она имеет разделяющуюся головную часть (до пяти боеголовок мощностью 200–300 кт каждая). Предположительно, сейчас разрабатывается еще одна версия этой ракеты — DF-5C — с разделяющейся головной частью и дальностью до 13 тыс. км.

С 2006 года на вооружении ракетных войск Народно-освободительной армии Китая стоит трехступенчатая твердотопливная мобильная ракета DF-31. Она способна доставить одну боеголовку мощностью 200–300 кт на расстояние до 7,2 тыс. км. Модификация DF-31A, развернутая в 2007 году, имеет увеличенную до 11,2 тыс. км дальность. Вторая модификация — DF-31AG с разделяющейся головной частью.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41, представленная в 2019 году,— новейшая ракета наземного компонента китайских стратегических ядерных сил. По оценкам экспертов, она может нести до трех боеголовок мощностью 200–300 кт на расстояние 12–15 тыс. км.

Кроме того, на подводных лодках Китая с 2022 года развернуты ракеты JL-3 дальностью свыше 9 тыс. км, способные нести несколько боеголовок.