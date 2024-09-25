Мэрия Екатеринбурга планирует провести аукционы по участкам для КРТ в ноябре

Администрация Екатеринбурга планирует провести аукционы по трем площадкам для комплексного развития территорий (КРТ) в ноябре. На аукцион выставят участки в границах ул. Московская – Гурзуфская; ул. Репина – Начдива Васильева и на ул. Калинина, сообщил на пресс-конференции ТАСС начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Надеемся, что в ноябре сможем выйти на аукционы. То есть вовлечь территории, определить потенциального инвестора и заключить договоры на комплексное развитие территорий»,— сказал он. Господин Габдрахманов добавил, что на согласовании в региональном министерстве строительства находится площадка в Орджоникидзевском районе.

Всего в этом году под КРТ было отдано шесть территорий. По словам Руслана Габдрахманова, в следующем году планируется отдать пять площадок.

Напомним, в Екатеринбурге в границах улиц Московской и Гурзуфской снесут два двухэтажных здания 1953 года постройки и построят жилые дома в рамках КРТ. Помимо этого, предусмотрен ремонт здания детского сада №338.

Виталий Красиков