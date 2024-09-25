Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

Владимир Путин встретился со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Президент России сказал, что ждет Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Совсем недавно мы с Президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом встречались в Астане, в октябре увидимся еще раз в Казани, на саммите БРИКС, у нас с ним запланирована отдельная встреча»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Как добавил глава государства, взаимоотношения Москвы и Анкары «развиваются весьма успешно практически по всем направлениям». Нуман Куртулмуш на встрече сказал, что Турцию радует общий с Россией взгляд на мировые проблемы. Он также заявил, что Анкара никогда не поддерживала санкции в отношении Москвы.

Последний раз президенты России и Турции встречались в Анкаре 3 июля. Стороны обсуждали конфликты на Украине и в Сирии, а также «все накопившиеся между двумя странами чувствительные вопросы», говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На встрече Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить Турцию.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Не в ШОС, а в глаз».

Петр Бузлаев