В четверг в Черноземье будет облачно и сухо, от + 4°С до +24°С

В четверг, 26 сентября, в регионах Черноземья будет, в основном, облачно, осадки не прогнозируются. Температура будет варьироваться от +4°С до 24°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ожидается облачная погода с изменениями температуры от ночных +8°С до дневных +24°С.

В Воронеже синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью температура опустится до +6°С, днем воздух прогреется до +23°С.

В Курске будет облачно. Ночью похолодает до +10°С, днем температура достигнет отметки в +22°С.

В Липецке прогнозируется облачная погода при колебаниях температуры от +5 ночью до +23°С днем.

В Орле синоптики также ожидают облачную погоду. Ночью столбики термометров опустятся до +9°С, днем потеплеет до +23°С.

В Тамбове будет облачно. Ночью похолодает до +4°С, днем температура поднимется до +22°С.

Денис Пискунов