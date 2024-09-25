«Россия» возобновляет перелеты между Сочи и Дубаем

Авиакомпания «Россия» сообщила о возобновлении полетов из Сочи в Дубай начиная со 2 октября. Рейсы будут выполнять в несколько этапов, сначала дважды в неделю, а затем с увеличением частоты, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Со 2 октября пассажиры смогут летать в Дубай по средам и воскресеньям. Начиная с 17 октября рейсы будут доступны также по четвергам, а с 25 октября — среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. В дальнейшем планируется сделать рейсы ежедневными, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Полеты будут осуществлять на современных самолетах Суперджет 100. Судно рассчитано на 87 мест в двухклассной компоновке.

Ранее сообщалось, авиакомпания flydubai (ОАЭ) объявила о продлении регулярных рейсов между Дубаем и Сочи. Данная полетная программа будет действовать в рамках осенне-зимнего расписания начиная с октября 2024 года и до марта 2025 года.

Мария Удовик