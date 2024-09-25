Где в Воронеже запретят парковку и движение 26–27 сентября

В связи с матчем в рамках Российской премьер-лиги на стадионе «Факел» в Советском районе Воронежа ограничат парковку и движение автомобилей на ряде улиц. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Парковка будет запрещена с 18:00 26 сентября до 22:00 27 сентября на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).

Движение автотранспорта запретят с 7:00 до 22:00 27 сентября на участке улицы Писателя Маршака — от дома №18А до пересечения с улицей Домостроителей.