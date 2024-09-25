В Екатеринбурге открыли Свято-Елисаветинский хоспис для тяжелобольных

На ул. Изоплитная в Екатеринбурге открыли двухэтажный Свято-Елисаветинский хоспис для тяжелобольных на берегу озера Шарташ. Здание площадью 3,8 кв. м. сможет принять 50 человек, спонсором выступил Фонд святой Екатерины. Планируется, что подопечные смогут разместиться в новом здании уже в ноябре.

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«Здесь круглосуточно будут ухаживать за тяжелобольными и потерявшими способность к самообслуживанию людьми. Теми, кто частично или полностью парализован после инсультов и инфарктов, перенес тяжелые травмы и переломы, а также страдающими ДЦП»,— рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Всего в здании 27 комнат для больных с медицинскими кроватями, душевыми, шкафами и балконами. Каждая комната оснащена тревожными кнопками на случай, если пациенту срочно потребуется помощь, и кислородными концентраторами. Ухаживать за больными будет медицинский персонал и братья и сестры милосердия, в общей сложности 100 человек. В зоне реабилитации находятся кабинеты массажа и физиотерапии, зал лечебной физкультуры, кабинет врача и взрослый вертикализатор, который позволяет помещать лежачих и сидячих больных в вертикальное положение.

При хосписе построен Владимиро-Елисаветинский храм, связанный с другими помещениями. Вскоре в нем начнут отделочные работы, в частности, вставят нетипичные для православного храма витражные окна. Завершить их смогут ориентировочно через год.

Свято-Елисаветинская Обитель милосердия существует с 2009 года, сейчас она размещается в небольшом здании на ул. Ереванской. В попечении у сестер находятся 17 больных, которые переедут в здание на берегу Шарташа. Строительство нового хосписа началось в феврале 2022 года, а его открытие приурочено к 15-летию Свято-Елисаветинской Обители.

Ранее в Екатеринбурге открыли четырехэтажный детский пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Его площадь — 4,2 тыс. кв. м. В нем находятся шесть палат дневного стационара, 36 комнат проживания «Мать и дитя», а также игровая и обучающая комнаты.

Анна Капустина, Виталий Красиков