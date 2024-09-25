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В ЯНАО простятся с погибшим на СВО военным Гиви Макалатией

В Лабытнаги (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) 27 сентября простятся с погибшим на специальной военной операции (СВО) Гиви Макалатией. Как сообщили в пресс-службе администрации города, он служил командиром мотострелкового отделения.

Гиви Макалатия

Гиви Макалатия

Фото: Telegram-канал администрации Лабытнаги

Гиви Макалатия

Фото: Telegram-канал администрации Лабытнаги

«Гвардии сержант погиб в январе 2024 года при выполнении боевых задач»,— рассказали в мэрии. Прощание пройдет на Новом кладбище в 12:00. Поминальный обед — в 13:30 в кафе «Семь лиственниц».

Напомним, ранее на спецоперации погиб пожарный из ЯНАО Ильнар Кашафеев. У него остались родители, жена и двое детей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Виталий Красиков

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