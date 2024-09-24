На СВО погиб пожарный из ЯНАО Ильнар Кашафеев

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб 43-летний пожарный Ильнар Кашафеев из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО). У него остались родители, жена и двое детей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По их данным, Ильнар Кашафеев работал в пожарной охране более 20 лет. За это время он был награжден медалями «За отвагу на пожаре» и «За отличие в службе» (I, II, III степени).

Погибший ушел на спецоперацию в мае. Он служил командиром отделения, прапорщиком внутренней службы.

Напомним, ранее на спецоперации погиб военный Александр Дьячков из Шурышкарского района (ЯНАО).

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Виталий Красиков