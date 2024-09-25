Незаконные торговые павильоны ликвидируют у станции «Проспект Просвещения»

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили территорию около станции метрополитена «Проспект Просвещения» от незаконных торговых павильонов, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Как уточнили в пресс-службе городского комитета, под ликвидацию попадают три многосекционных павильона. Каждый объект занимает площадь 57 кв. метров. Причиной демонтажа стало нарушение условий договора аренды земельного участка.

В нестационарном торговом объекте велась продажа алкогольной продукции, что подтвердила петербургская полиция. Далее власти обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы взыскать денежные средства за нарушение условий договора и расторгнуть его.

Суд встал на сторону города. В отношении бывшего арендатора территории будет проведена претензионная и судебная работа по возмещению средств, которые пошли на работы по ликвидации павильонов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ККИ освободил 54 незаконно использованных объекта нежилого фонда в Петербурге.

Татьяна Титаева