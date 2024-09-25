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В Сочи открылся турнир по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора

В среду, 25 сентября, в Сочи стартовал III Всероссийский турнир по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора. Соревнования проходят на олимпийском стадионе «Фишт», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов из 47 регионов страны. Участников приветствовал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он поблагодарил всех спортсменов, наставников, судей, родителей участников за вклад в развитие этого спорта.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением турнира в Сириусе объявили о запуске дополнительных электропоездов. Они будут курсировать 25 и 30 сентября. Также изменится график движения нескольких «Ласточек».

Вячеслав Рыжков

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