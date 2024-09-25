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В Запорожскую область отправили новую партию гуманитарной помощи из Сочи

Из Сочи отправили гуманитарный груз для военнослужащих в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Военнослужащим отослали медикаменты, постельные принадлежности, теплую одежду. Участникам СВО также отправили электрооборудование, расходные материалы и средства личной гигиены.

По инициативе главы Сочи Андрея Прошунина Координационный совет занимается формированием и отправкой гуманитарной помощи на регулярной основе. С начала программы адресно направили около 1,5 тыс. тонн грузов.

Мария Удовик

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