В Запорожскую область отправили новую партию гуманитарной помощи из Сочи

Из Сочи отправили гуманитарный груз для военнослужащих в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Военнослужащим отослали медикаменты, постельные принадлежности, теплую одежду. Участникам СВО также отправили электрооборудование, расходные материалы и средства личной гигиены.

По инициативе главы Сочи Андрея Прошунина Координационный совет занимается формированием и отправкой гуманитарной помощи на регулярной основе. С начала программы адресно направили около 1,5 тыс. тонн грузов.

Мария Удовик