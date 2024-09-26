Победил командный дух

В разных видах соревнований на площадке ландшафтного парка «Кудыкина гора» в Липецкой области приняли участие около 200 представителей разных подразделений холдинга: управляющей компании «ЭксОйл групп», завода ООО «Черноземье», торгового дома «Черноземье», транспортной компании «Эй Би Транс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Следующая фотография 1 / 7 Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп Фото: ЭксОйл групп

Открывая праздничную программу, генеральный директор «УК ЭксОйл Групп» Николай Жирнов кратко подытожил результаты прошедшего сезона 2023-2024. По его словам, они «снова оказались рекордными. Завод переработал 612 тыс. т сырья, увеличив рекорд предыдущего года — 603 тыс. т».

В заочном поздравлении коллектива с успешным окончанием сезона 23/24 владелец ГК «ЭксОйл Групп» Карен Ванецян отметил: «Для компании, работающих в масложировои отрасли, достижение высоких результатов — это настоящий вызов, которыи могут принять только профессионалы своего дела. Наш успех зависит от результатов эффективной работы более 600 сотрудников! Важным является вклад каждого сотрудника, независимо от должности».

Этот вклад руководство компании отметило, наградив лучших работников производственного сезона 23/24 финансового года.

По словам Николая Жирнова, при сложившейся динамике роста можно рассчитывать, что в следующем году завод «приблизится вплотную к неким среднеиндустриальным стандартам и переработает 650660 тыс. тонн семечки. Впереди еще одна ступенька, подняться на которую, уверен, нам по силам».

Рост производства продолжится примерно еще в полтора раза от сегодняшнего дня после запуска и вывода на проектную мощность строящегося завода по переработке сои».

• В 2020 году «ЭксОйл Групп» начала строительство второй очереди завода по глубокой переработке масличных культур в Тербунском районе Липецкой области. Инвестиции в строящийся завод — более 10 млрд руб. Он ориентирован на переработку 900 тыс. т сои и рапса в год.

Генеральный директор управляющей компании подчеркнул: для сотрудников и тех, кто захочет ими стать, запуск второй очереди завода означает карьерный рост и увеличение компенсационного пакета, кроме того, компания готова вкладывать средства в развитие и обучение сотрудников, обеспечивая тем самым рост компетенций для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице тем, кто этого хочет и может.

Стремительное развитие компании планируется в достаточно короткий временной период, поэтому, отметил Николай Жирнов, очень важно подготовиться к столь стремительному росту. По его словам, это потребует переформатирования взаимодействия в коллективе, другого уровня организационной культуры. «Раньше мы были компанией, которая базировалась в основном на результатах отдельных работников или небольших функциональных команд. Сейчас нам нужна команда единомышленников, заряженных на общий успех, которым комфортно друг с другом работать и каждый из которых думает о том, как сделать свою работу максимально эффективно»,— пояснил он.

Для выполнения намеченных руководством холдинга планов необходимо усилить командный дух. Это продиктовано и прогнозами непростой ситуации на сырьевом рынке: ожидается дефицит семян подсолнечника, рост цен на это сырье. При этом на внешних рынках, («ЭксОйл Групп» — экспортно ориентированная компания), предстоит сохранить ценовую конкурентоспособность. Сложная конъюнктура рынка станет для холдинга, по словам гендиректора УК, «гигантским вызовом». Поэтому от всех потребуется переключение в другой режим работы, в котором «недочеты и небольшие шероховатости, даже ошибки, которые мы могли себе позволить в последние очень благополучные два года, в наступающем сезоне для нас невозможны. Нас ждет напряженный год. Но в режиме мобилизации русский человек работает лучше всех в мире. Давайте проявим свой командный дух и пройдем этот тяжелый период роста и вызова конъюнктуры с честью!» — предложил Николай Жирнов.

Само решение впервые отпраздновать окончание сезона в виде спортивных соревнований — это тоже одна из ступеней формирования такого командного духа.

И ожидания оправдались, судя по вовлеченности каждого, по тому, как дружно соревновались и дружно болели, в каком единении радовались победам.

Программа была рассчитана на целый день, и никто не скучал. Конкурс плакатов болельщиков, мастер-классы по йоге и искусству создания авторских рецептов ароматного растительного масла, «энержи-квест», настольный теннис, перетягивание каната, мини-футбол, волейбол, экстрагонки… И, конечно, финальное награждение победителей.

ООО «Черноземье», ИНН 4815006410