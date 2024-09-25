Почти 2,5 километра теплосетей заменят на Удельном проспекте

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» приступили к замене почти 2,5 км магистральных теплосетей на участке Удельного проспекта от Енотаевской до Мышкинской улицы, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 5 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Устаревшие трубопроводы заменят современными стальными трубами в пнеополиуретановой изоляции. Дополнительную защиту обеспечит специальная система мониторинга — датчики дистанционного контроля.

«Скорость обновления сетей должна преобладать над темпами их износа — мы поставили такую задачу и планомерно ее выполняем с использованием энергоэффективных технологий и современных материалов»,— сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, замену теплосетей будут вести поэтапно. Всего в период реконструкции на Удельном проспекте будет смонтировано почти 1,5 км временных теплопроводов. Полностью все работы завершат к октябрю 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 июня на ремонт закрылась станция метро «Удельная». Там обновят наклонный ход, кассовые и машинные залы, служебные помещения. Для пассажиров станцию обещают открыть в мае 2025 года.

Андрей Маркелов