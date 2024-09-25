Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

За прошедшие сутки подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили три попытки ВСУ прорваться через госграницу в направлении поселка Новый Путь Глушковского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате украинские формирования лишились до 50 человек убитыми и ранеными, трех танков, боевой машины пехоты, боевой бронированной машины и автомобиля.

Также российские военнослужащие отразили две контратаки в направлении села Любимовка Большесолдатского района. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, два автомобиля и боевую бронированную машину. Один украинский военнослужащий взят в плен.

Всего за сутки в состав потерь украинских формирований вошли более 300 военных и семь единиц бронетехники, в том числе три танка (два немецкого производства), три боевые бронированные машины и боевая машина пехоты, а также — шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

С 6 августа ВСУ лишились на Курском направлении более 17 тыс. военнослужащих, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 130 танков, 95 бронетранспортеров, 62 боевых машин пехоты, 35 станций радиоэлектронной борьбы, 31 пусковой установки реактивных систем залпового огня, 18 единиц инженерной и другой техники, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, пяти транспортно-заряжающих машин, двух РЛС противовоздушной обороны.

Алина Морозова