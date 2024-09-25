Богомолов пообещал сохранить независимость театра-сцены «Мельников»

Театр на Бронной и театр-сцена «Мельников» останутся двумя разными театрами с разными репертуарами и командами, заявил на пресс-конференции художественный руководитель обоих театров Константин Богомолов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Автономия сохранится. И у меня нет никакого желания превращать театр-сцену "Мельников" в какой-то филиал театра на Бронной. Наоборот, я считаю крайне важным, чтобы эти два театра, несмотря на вроде бы единство менеджерской команды в виде директора и художественного руководителя, чтобы эти два театра оказывались в зоне конкуренции»,— сказал Константин Богомолов (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Богомолов отметил, что театры сейчас сотрудничают друг с другом, «и я надеюсь, что это партнерство продолжится и эта дружба продолжится, и у нас не будет никаких проблем и никаких внутренних конфликтов».

Театр Романа Виктюка был основан в 1991 году как авторский частный театр. В 1996-м он получил статус государственного и переехал в здание бывшего Дома культуры им. Русакова, известное как «Дом света». В 2016 году после капитального ремонта состоялось открытие обновленного театра.

После смерти Виктюка в 2020 году театр возглавил Денис Азаров, а с июня 2024-го — Константин Богомолов. В июле 2024 года театр был переименован в театр-сцену «Мельников» в честь архитектора Константина Мельникова, создателя здания театра.

Что означало переименование Театра Виктюка для репертуарной политики — в материале «Ъ FM» «Театр ждет время перемен».

Марианна Голдобенкова