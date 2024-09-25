Курьер попал в больницу после ДТП на Дальневосточном проспекте

Юноша за рулем электровелосипеда угодил в больницу после аварии на Дальневосточном проспекте. Молодой человек попал под колеса иномарки из-за внезапного маневра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Столкновение в Невском районе произошло утром 25 сентября. За рулем автомобиля Ford был 45-летний водитель. Молодой курьер, двигаясь по проспекту в правом ряду, внезапно свернул налево, чтобы пересечь пешеходных переход, однако сигнал светофора запрещал такой маневр.

«В результате столкновения 18-летний водитель электровелосипеда получил травму головы и был госпитализирован. Его состояние оценивается, как тяжелое»,— сообщили о последствиях ДТП в пресс-службе петербургской полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 350 аварий.

Татьяна Титаева