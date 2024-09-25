За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 350 аварий

За минувшие сутки 24 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло 350 дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, за эти сутки на дорогах Северной столицы было зарегистрировано 284 ДТП, на трассах Ленобласти — 66. В результате аварий в Петербурге пострадали 13 человек, в 47-регионе ранения получил один участник ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в результате ДТП в Ломоносовском районе пострадали три человека, включая детей.

Дарья Астанина