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За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 350 аварий

За минувшие сутки 24 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло 350 дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, за эти сутки на дорогах Северной столицы было зарегистрировано 284 ДТП, на трассах Ленобласти — 66. В результате аварий в Петербурге пострадали 13 человек, в 47-регионе ранения получил один участник ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в результате ДТП в Ломоносовском районе пострадали три человека, включая детей.

Дарья Астанина

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