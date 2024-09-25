В Каменске-Уральском за 505 млн рублей планируют построить аквакомплекс

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на площади 1,5 га планируют построить аквакомплекс. Инвестиции в проект составят 505 млн руб. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, открыть его планируют в первом квартале 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 4 проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области проектная документация Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Расположен аквакомплекс будет в пешей доступности от центра города, поблизости от памятника природы Гора «Богатырек». По словам министра инвестиций и развития области Вадима Третьякова, комплексу присвоен статус объекта социально-культурного назначения. «Благодаря этой мере господдержки застройщик получил земельный участок в аренду без проведения торгов»,— добавил он.

В двухэтажном здании комплекса будут размещены два закрытых бассейна. Кроме того, детский и взрослый подогреваемые бассейны обустроят на улице. Суммарная площадь всех бассейнов превысит 600 кв. м. Планируются, что на территории появятся финская, соляная и ароматическая сауны, русская парная и турецкий хамам.

По предварительным данным, комплекс сможет одновременно принимать 400 посетителей. На площадке планируют создать около 100 рабочих мест.

Напомним, на территории советской базы отдыха «Салют» в Сысертском городском округе планируют построить гостиничный комплекс. Стоимость модернизации оценивается в 722 млн руб.

Полина Хабарова